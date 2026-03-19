Кино, вино и домино: «Пенная ванна»
Варварская улица, 32
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
Просмотр музыкального анимационного фильма Дёрдя Коваснаи Весна — самое время чуть-чуть сойти с ума и посмотреть на мир под непривычным углом, а поможет нам в этом самобытный венгерский мультипликатор (по совместительству художник, философ и драматург). Тебя ждёт чрезвычайно модернистская как в визуальном, так и в сюжетном плане история о Жолте, сорокалетнем декораторе интерьеров, который в день своей свадьбы внезапно понимает, что совсем не хочет жениться... Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. Вход свободный. Необходима предварительная регистрация.
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