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Казённый Унитаз

Cargo Cult
Почаинская улица, 17Ж

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 2000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Когда томился в ожидании, как в очереди к унитазу в общественном сортире. Когда прошло уже столько лет, что старые треки звучат как гимны юности. Казённый Унитаз возвращается в Сибирь с особой, хитовой программой. Состоится встреча старых сибирских друзей. Группа откопала в архивах всё самое сочное, бронебойное и лирично-трешовое — всё, что ты так любишь Тебя ждёт презентация легендарного EP «Волосатый трактор», который сметёт тебя с ног. Бессмертные хиты, которые стали саундтреком твоего стойкого характера. Всё, от чего трещат стёкла и рвутся штаны в плясе. Также погремит премьера нового сингла «Вареник».

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