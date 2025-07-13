Кастёр. Акустический открытый микрофон
Малая Ямская улица, 78А
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Любой желающий может выйти на сцену с гитарой и исполнить любимые песни! Ограничений в исполнении нет. Ты можешь выбрать любой инструмент — помимо классической гитары, сцена Кастра видела аккордеон, варган и даже арфу. Вход свободный. Стоимость билета уточнять у организаторов.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи