Любой желающий может выйти на сцену с гитарой и исполнить любимые песни! Ограничений в исполнении нет. Ты можешь выбрать любой инструмент — помимо классической гитары, сцена Кастра видела аккордеон, варган и даже арфу. Вход свободный. Стоимость билета уточнять у организаторов.