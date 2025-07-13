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Кастёр. Акустический открытый микрофон

Синий кот
Малая Ямская улица, 78А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Любой желающий может выйти на сцену с гитарой и исполнить любимые песни! Ограничений в исполнении нет. Ты можешь выбрать любой инструмент — помимо классической гитары, сцена Кастра видела аккордеон, варган и даже арфу. Вход свободный. Стоимость билета уточнять у организаторов.

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