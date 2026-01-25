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Кастёр
Малая Ямская улица, 78А
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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Акустический открытый микрофон. Любой желающий может выйти на сцену с гитарой и исполнить любимые песни! Это вайб песен под гитару и посиделок у костра в компании друзей. Здесь: — не страшно исполнить любимую песню, ведь никто не осудит, — можно и нужно подпевать, — начинаются беседы по душам и рождаются новые идеи. Помнишь это ощущение тепла у разведённого огня? Все смотрят в него и думают о своём. И вдруг мурашки — кто-то взял гитару и начал играть твою любимую песню! Дааа, на Кастре это одно из ценнейших впечатлений. И не надо искать палатку и ехать загород. Ограничений в исполнении тоже нет. Ты можешь выбрать любой инструмент. Помимо классической гитары, сцена Кастра видела аккордеон, варган и даже арфу. Выбор за тобой! Участникам: Всем, кто хочет выйти на сцену, нужно написать в комментариях под этим постом «Буду петь!» и сделать репост к себе на страницу: https://vk.com/wall-184567646_757 Зрителям и гостям: Тут слушают, подпевают, хлопают и кайфуют. Кастёр — это про музыку, уют и классных людей рядом. Главное, помни одно: Кастёр — агонь!
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