Картинки летней жизни
Сад мечтателей, ул. Короленко, 17
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Про событие
Ирина Мельник расскажет о летнем отдыхе нижегородцев сто пятьдесят лет назад. Предки знали толк в дачных местах и летних развлечениях. Лето продолжается, а значит, еще есть время сыграть в крокет, выпить чай на террасе и найти свое любимое дерево силы. Регистрация обязательна.
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