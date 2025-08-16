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Картинки летней жизни

Заповедные Кварталы
Сад мечтателей, ул. Короленко, 17

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+

Про событие

Ирина Мельник расскажет о летнем отдыхе нижегородцев сто пятьдесят лет назад. Предки знали толк в дачных местах и летних развлечениях. Лето продолжается, а значит, еще есть время сыграть в крокет, выпить чай на террасе и найти свое любимое дерево силы. Регистрация обязательна.

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