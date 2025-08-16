Ирина Мельник расскажет о летнем отдыхе нижегородцев сто пятьдесят лет назад. Предки знали толк в дачных местах и летних развлечениях. Лето продолжается, а значит, еще есть время сыграть в крокет, выпить чай на террасе и найти свое любимое дерево силы. Регистрация обязательна.