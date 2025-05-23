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Про событие
На одной сцене соберутся представители Петербуржского, Нижегородского и Южного звука что бы раскачать тебя стритовым звуком. Специальный гость — тот самый волк со своим рэпом наизусть, прямиком из Северной столицы, города на Неве — CUDEA! С презентацией нового альбома «Караул». А так же стейки от локальных игроков: MPFIVE, P4P3R, PLGTH, SKATE DRUNK, DEKKA THREEFIVEONEM, NECKAS ONE. Билеты: 400 с репостом (https://vk.com/wall-168338337_1146) / 600 без Оплата на входе.
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