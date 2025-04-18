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  1. Нижний Новгород
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Караоке-клуб «Коричневая Нота»

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Караоке-безумие. Данные весенний любовный период, безусловно, начался на хардмоде. иначе как можно объяснить, что не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга и тому подобные непонятки? Приходи на самое адское, трешовое и впечатляющее караоке. Не будь горемыкой! Вход: с репостом (https://vk.com/wall-160838225_299) 300р, без внимания 500р Tago Mago - новая зона комфорта. Дневной маг напоминает - ничто не вечно.

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