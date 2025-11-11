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  1. Нижний Новгород
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Капи

Рекорд
улица Пискунова, 11, 2 этаж, ротонда

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Бесплатно
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Капи — выдуманное слово, совмещающее в себе частички слов «капос» («сад» с др. греч.), «эскапизм» и «ландшафт» (оба слова восходят к протозападногерманскому «*-skapi» – «формировать»). Кроме того, капи — вымерший род приматов, единственный на данный момент обнаруженный вид которого известен по нижнему коренному зубу. Выставка исследует образ сада как рукотворного ландшафта, создаваемого человеком для перенесения грёз в объективную реальность. Своего рода «семенами» становятся различные частички, поддающиеся примитивной мистификации: клетки растений, маленькие лошадки-сюрпризы, зубы, фарфоровые скляночки — всё это отсылает к игре в «секретики». На цвета и формы работ повлияло путешествие художницы во Вьетнам, увлечённость ботанической микрофотографией и эстетика Средневековья. Оля Солодова — художница, родилась в Нижнем Новгороде, учится в ННГУ им. Н.И. Лобачевского по направлению «Отечественная филология». В художественной и исследовательской практике взаимодействует с культурой региона, историей языков. Вход свободный. Режим работы: ежедневно с 10:00-20:00

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