Люди окружены огромным числом имен, фамилий, а еще и отчеств. Но редко кто задумывается об истории их происхождения или трансформации, которые часто связаны с курьёзами. Окунись в историю города и страны. Нескучно поговоришь о трех частях именной формулы и необычных историях возникновения. Разберешься в наборе условий при наречении ребенка. Узнаешь, как держать марку, упоминая имя на письме. Тебя ждет океан и целый Камаз исторических фактов и имён каждую секунду экскурсии! И кстати, Феномен, Набор, Марка, Океан, Камаз и Секунда — это тоже русские имена. И конечно, откроешь собственное имя с неожиданной стороны, весело и не без доли иронии Что тебя ждет: -встреча в уютной городской усадьбе с воссозданными историческими интерьерами конца XIX-начала XX веков, -знакомство с историей имен, -разбор твоего имени, -чаепитие с угощениями. Важно! Для разбора своего имени обязательно укажите свою фамилию и имя, либо те фамилию и имя, которые интересны. В стоимость билета включены угощения и напитки. Все экскурсии по кварталу начинаются в Инфоцентре на Короленко,18, расположенном на 1 этаже в правом крыле дома. Покажи билет администратору центра для проверки. Взамен получишь карту квартала и метку, где будет ждать гид.