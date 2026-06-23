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Как семейные альбомы ведут нас к генеалогическому поиску?

Планетарий 1
проспект Гагарина, 35Н

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 12+

Про событие

Семейный альбом — это первый и самый доступный генеалогический источник. На лекции разберут, как перейти от разглядывания старых фотографий к системному поиску корней: какие вопросы задавать родственникам, какие детали фиксировать и куда обращаться дальше. В Год единства народов такой взгляд особенно важен: исследуя свои семейные снимки, часто обнаруживаем, что предки разных национальностей жили и работали рядом, а значит, единство народов — это не абстрактная идея, а конкретная родословная реальность. Лекция — для новичков, без специальной подготовки. Левченко Анастасия Олеговна — культуролог, родовед, волонтёр Волонтерского центра «АрхивНО» и руководитель первой «Школы архивного волонтёра».

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