Семейный альбом — это первый и самый доступный генеалогический источник. На лекции разберут, как перейти от разглядывания старых фотографий к системному поиску корней: какие вопросы задавать родственникам, какие детали фиксировать и куда обращаться дальше. В Год единства народов такой взгляд особенно важен: исследуя свои семейные снимки, часто обнаруживаем, что предки разных национальностей жили и работали рядом, а значит, единство народов — это не абстрактная идея, а конкретная родословная реальность. Лекция — для новичков, без специальной подготовки. Левченко Анастасия Олеговна — культуролог, родовед, волонтёр Волонтерского центра «АрхивНО» и руководитель первой «Школы архивного волонтёра».