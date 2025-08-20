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Как не растеряться и не навредить. Первая помощь животным

Парк науки ННГУ «Лобачевский Lab», улица Ульянова, 10Б

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Когда любимец попадает в беду — теряет сознание, задыхается или получил травму — многие владельцы впадают в панику. Но именно первые минуты часто решают всё. На этой лекции ты узнаешь, как правильно действовать в критической ситуации, чтобы сохранить жизнь и здоровье питомца до оказания профессиональной помощи. Лектор разберёт самые частые экстренные случаи: как остановить кровотечение, распознать шок, провести сердечно-лёгочную реанимацию. Ты научишься оценивать состояние животного по основным показателям — сознание, дыхание, пульс. Отдельно поговоришь о первой помощи при укусах змей и насекомых, отравлениях, переломах и травмах позвоночника. Будет уделено внимание практическим навыкам: как правильно наложить жгут, зафиксировать повреждённую лапу, сделать искусственное дыхание. Ты получишь чёткий список того, что должно быть в домашней ветеринарной аптечке, и узнаешь, как безопасно транспортировать пострадавшее животное в клинику. Ведёт: Наталья Спирина, врач интенсивной терапии, анестезиолог, эндокринолог.

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