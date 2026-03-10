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Кабинет101

Кабинет 101
Почаинская улица, 17С

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от 500₽ до 900₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Arkadich — яркий представитель современной клубной сцены, укротитель анрелизов и селекционный босс, обладающий уникальным стилем и способностью адаптироваться к быстро меняющимся музыкальным трендам. Один из организаторов и участников вечеринки Навсегда панк (Forever Punk), на которой свои первые сэты отыграли Locked Club, Any Act и RLGN. Участник шоукейсов и трансляций лейбла СТВОЛ. Выступал на Диско клубе, System 108, Private Persons, Метро Горьковская, Kontrkult, Escape, Sigma, Gestalt и на многих других вечеринках по всей России и СНГ. Его сэты отражают дух времени и современные тенденции в электронной музыке. Это диджей, чей уникальный стиль стал синонимом инноваций на электронной сцене. в общем: arkadich Igorevna volkanna ktokto + секретный гость

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