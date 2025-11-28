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Jungle

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ночь, посвященная олдскульным быстрым ритмам, амен-брейкам и прочим сопутствующим атрибутам. За пультом: DM13V За плечами Димы более 15 лет выступлений по всей России как с ломаными ритмами, так и с темным psy и forest звучанием, DJ и промоутер с уникальным многогранным вкусом. Kengoo aka K300 Сергей Царев активный деятель и пропагандист недооцененных музыкальных стилей с 2005 года. Вложив частицу своей души в культурную жизнь Нижнего Новгорода он сделал доступными для восприятия масс такие жанры как drum&bass, dubstep и psychedelic chillout. Оплата на входе, возьми оригинал паспорта. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.

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