Первый музыкальный джем в Нижнем Новгороде, который совместит в себе R&B lofi биты, хип-хоп и живой звук! Juicy jam – это вечер, который принесет незабываемые впечатления от объёмного звучания всем известных мастодонтов классики русского и западного R&B и репа: Jorja Smith, Jill Scott, Wu-Tang Clan, The Notoious B.I.G, Децл, Михей и Джуманджи и другие. В эту незабываемую атмосферу тебя погрузят и разогреют всем известные ребята за вертушками - P4P3RHOMEBOY и OWES LOOT. А команда музыкантов из Казани, которая уже много лет радует своими выступлениями людей из разных точек России и мира, растопит сердца, согреет душу ноткой ностальгии и пустит в пляс ноги! На сцене – лучшие исполнители, создающие уникальную атмосферу свободы и творчества: Ильдус Закиров - гитара, Арсений Юманов - бас, Карина Филатова - вокал, Полина Горюнова - вокал, Егор Филиппов - ударные, Артур Рубинштейн - клавишные. Line Up: Oцуы Loot, Live Music Jam, P4P3RHOMEBOY