В конце марта на онлайн-платформах состоялась премьера сериала «Злые люди». Автор пилотной разработки и шоураннер сериала Евгений Кудельников расскажет о том, какой путь прошел проект от идеи до федеральной премьеры, а также обсудит создание в Нижнем Новгороде лаборатории фильмов и сериалов на основе произведений писателей России.