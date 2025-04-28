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История создания сериала «Злые люди»

Дирижабль
Большая Покровская улица, 46

Начало:

Завершение:

100₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

В конце марта на онлайн-платформах состоялась премьера сериала «Злые люди». Автор пилотной разработки и шоураннер сериала Евгений Кудельников расскажет о том, какой путь прошел проект от идеи до федеральной премьеры, а также обсудит создание в Нижнем Новгороде лаборатории фильмов и сериалов на основе произведений писателей России.

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