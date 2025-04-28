История создания сериала «Злые люди»
Большая Покровская улица, 46
Начало:
Завершение:
100₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
В конце марта на онлайн-платформах состоялась премьера сериала «Злые люди». Автор пилотной разработки и шоураннер сериала Евгений Кудельников расскажет о том, какой путь прошел проект от идеи до федеральной премьеры, а также обсудит создание в Нижнем Новгороде лаборатории фильмов и сериалов на основе произведений писателей России.
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