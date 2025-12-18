История музыки в шедеврах: в гостях у сказки на пороге Рождества
Левое крыло, 1-й этаж, библиотека, Кремль, 6
Начало:
Завершение:
от 250₽ до 500₽
Возраст 12+
Про событие
А ты уже купил билет на «Щелкунчика»? Праздничная эйфория в декабре быстро охватывает всех, и одна из её неотъемлемых составляющих — самая популярная музыкальная сказка сезона. Как Петру Ильичу Чайковскому удалось создать такой шедевр? И почему в основе одной из главных мелодий балета лежит простая гамма? Прикоснёшься к волшебству музыки на лекции. Авторский проект музыковеда, куратора музыкальных проектов Арсенала Ксении Ануфриевой «История музыки в шедеврах» — это серия из пяти лекций-встреч, каждая из которых будет посвящена одному музыкальному шедевру, наиболее полно отразившему свою эпоху и оказавшему влияние на историю музыки.
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