А ты уже купил билет на «Щелкунчика»? Праздничная эйфория в декабре быстро охватывает всех, и одна из её неотъемлемых составляющих — самая популярная музыкальная сказка сезона. Как Петру Ильичу Чайковскому удалось создать такой шедевр? И почему в основе одной из главных мелодий балета лежит простая гамма? Прикоснёшься к волшебству музыки на лекции. Авторский проект музыковеда, куратора музыкальных проектов Арсенала Ксении Ануфриевой «История музыки в шедеврах» — это серия из пяти лекций-встреч, каждая из которых будет посвящена одному музыкальному шедевру, наиболее полно отразившему свою эпоху и оказавшему влияние на историю музыки.