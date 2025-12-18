ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

История музыки в шедеврах: в гостях у сказки на пороге Рождества

Арсенал
Левое крыло, 1-й этаж, библиотека, Кремль, 6

Начало:

Завершение:

от 250₽ до 500₽
Возраст 12+

Про событие

А ты уже купил билет на «Щелкунчика»? Праздничная эйфория в декабре быстро охватывает всех, и одна из её неотъемлемых составляющих — самая популярная музыкальная сказка сезона. Как Петру Ильичу Чайковскому удалось создать такой шедевр? И почему в основе одной из главных мелодий балета лежит простая гамма? Прикоснёшься к волшебству музыки на лекции. Авторский проект музыковеда, куратора музыкальных проектов Арсенала Ксении Ануфриевой «История музыки в шедеврах» — это серия из пяти лекций-встреч, каждая из которых будет посвящена одному музыкальному шедевру, наиболее полно отразившему свою эпоху и оказавшему влияние на историю музыки.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Секреты усадебной кухни
Секреты усадебной кухни

2300₽

Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
до

450₽

Первый взгляд
Первый взгляд
до

700₽

Яёи Кусама. Точка
Яёи Кусама. Точка

1000₽

Принцесса Диана. Королева сердец
Принцесса Диана. Королева сердец

600₽

Беговая экскурсия «От Кремля до Горького: бегом по векам»
Беговая экскурсия «От Кремля до Горького: бегом по векам»

500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста