История музыки в шедеврах: приключения Орфея
Левое крыло, 1-й этаж, библиотека, Кремль, 6
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от 250₽ до 500₽
Возраст 12+
Про событие
Покровители искусства Аполлон и музы прекрасны, но главный герой-музыкант из античных мифов, конечно же — Орфей. Его искусством восхищаются, его истории невозможно не сопереживать, поэтому огромное количество композиторов создали (и продолжают создавать) музыку об Орфее. Но какая из них стала самой знаменитой? Авторский проект музыковеда, куратора музыкальных проектов Арсенала Ксении Ануфриевой «История музыки в шедеврах» — это серия из пяти лекций-встреч, каждая из которых будет посвящена одному музыкальному шедевру, наиболее полно отразившему свою эпоху и оказавшему влияние на историю музыки.
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