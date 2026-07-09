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Исповедь одной куклы

Нетеатр
Большая Покровская улица, 4Д

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Мучительный выбор между привязанностью и свободой. Кому он не знаком? А если ты привязан к другому физически... как марионетка. А если ты и есть – марионетка, совершенная актриса, которой рукоплещут все зрители мира! ..а тебе ли рукоплещут? Или тому, кто тебя привязал? Твоему Мастеру. Да кто он такой вообще! Он всего лишь дергает за ниточки! Что случится, если оборвать эти ниточки обрести свою волю? Что случится? Творчество, любовь, гордость, расставание... Боль. И безграничное счастье быть нужным. Нужным! Моноспектакль актрисы Нетеатра Вероники Балиной Режиссёр: Дмитрий Крюков

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