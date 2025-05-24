Island Party
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
от 200₽ до 300₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Встречаq лето танцевальной музыкой из самых тёплых и вкусных уголков планеты. От латиноамериканских мотивов до африканской и этнической музыки. Пальмы, цветы, только добрые ритмы и атмосфера пляжной вечеринки. Только в этот вечер на баре — специальный тропический коктейль на основе пива. Дресс-код: beach/boho/ethnica Dj's: dualbeam bel_redbird ultramarina Вход: нарядными, либо с репостом — 200 (https://vk.com/wall-203940015_4268), без выполнения условий — 300 Оплата на входе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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