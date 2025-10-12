ILLA, Gmork, Ordo Karnivorum
Почаинская улица, 17Ж
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888₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Презентация нового альбома «Dialogue», атмосферного пост-блэк-метал проекта ILLA. Компанию в туре составят олды российской бм сцены GMORK, отмечающие своё 20-летие, а также пулемётный блэк Ordo Karnivorum, которые презентуют новый альбом «The Restless», вышедший в этом году. Три полярные атмосферы блэк-метала из разных точек страны, и их большие эксклюзивные сэты, сойдутся воедино в увядающей октябрьской атмосфере. На сцене: — ILLA - atmospheric post black metal (Новосибирск-Москва) — GMORK - black metal (Нижний Новгород) — Ordo Karnivorum - black death metal (Иваново)
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