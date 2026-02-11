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улица Красная Слобода, 9
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
Дебютный полнометражный фильм, снятый на свои средства в Нижнем Новгороде Жанр: Чёрная комедия, супергеройка, романтика, психологический триллер. 17-летняя Саша слышит чужие мысли. Для неё это венерическое заболевание, а для её бывшего — возможность. Вместе они ищут правду в мире, где все лгут, пока их преследует мистическое телевидение. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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