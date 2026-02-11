Дебютный полнометражный фильм, снятый на свои средства в Нижнем Новгороде Жанр: Чёрная комедия, супергеройка, романтика, психологический триллер. 17-летняя Саша слышит чужие мысли. Для неё это венерическое заболевание, а для её бывшего — возможность. Вместе они ищут правду в мире, где все лгут, пока их преследует мистическое телевидение. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.