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Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Дебютный полнометражный фильм, снятый на свои средства в Нижнем Новгороде Жанр: Чёрная комедия, супергеройка, романтика, психологический триллер. 17-летняя Саша слышит чужие мысли. Для неё это венерическое заболевание, а для её бывшего — возможность. Вместе они ищут правду в мире, где все лгут, пока их преследует мистическое телевидение. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.

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