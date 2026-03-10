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Хулиган

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 600₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Гетто текк вечеринка. C:/техно/ текк/ электро/ дабстеп/ великобританский гараж/ старая школа хардкора Время меняется, басы и полоски остаются. Для всех любителей колбасИться на лирический вечер, достойный самого отпетого гурмана В ПРОГРАММЕ: • жирный звук • качёвые хиты 90х и нулевых • пуэр + габа из самовара • Ви-эйч-эс пиксель-глитч-арт и эстетика старых консольных игр • Дресс-код: спортивки и три полоски Диджеи: Club Director Mal Corpse Gertz SNDSKY balka1337 HardDasha B2B MAD Frankie B2B2B2B2B ВХОД: 400 с репостом / 600 без внимания Пост: https://vk.com/event238899816?w=wall-238899816_3

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