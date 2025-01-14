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  1. Нижний Новгород
  2. События

Хрупкость

Арсенал
Киноконцертный зал, Кремль, 6

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Завершение:

от 0₽ до 250₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Этот проект — объемное исследование явления, которое может стать точкой роста, источником вдохновения и чем-то, что порождает человечность. В экспозиции представлены тысячелетние артефакты древних государств и произведения современных художников. Выставка объединила произведения, которые говорят о физической и метафорической хрупкости. Нередко это понятие воспринимается как изъян или недостаток. Выставка предлагает перестать рассматривать его в негативном ключе и увидеть, как хрупкость может стать силой и точкой роста. Существует ли настоящее без прошлого, приобретение — без утраты, а сила — без уязвимости? Приходи на выставку «Хрупкость», чтобы найти ответы на эти вопросы. Пн — выходной Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс — 12:00–20:00 Касса до 19:00

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