Этот проект — объемное исследование явления, которое может стать точкой роста, источником вдохновения и чем-то, что порождает человечность. В экспозиции представлены тысячелетние артефакты древних государств и произведения современных художников. Выставка объединила произведения, которые говорят о физической и метафорической хрупкости. Нередко это понятие воспринимается как изъян или недостаток. Выставка предлагает перестать рассматривать его в негативном ключе и увидеть, как хрупкость может стать силой и точкой роста. Существует ли настоящее без прошлого, приобретение — без утраты, а сила — без уязвимости? Приходи на выставку «Хрупкость», чтобы найти ответы на эти вопросы. Пн — выходной Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс — 12:00–20:00 Касса до 19:00