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  1. Нижний Новгород
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Хроники доходного дома

Заповедные Кварталы
ул. Короленко, 18

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Завершение:

950₽
Возраст 18+

Про событие

Место с душой — именно так можно описать доходный дом, построенный в начале прошлого столетия обеспеченной крестьянкой Прасковьей Щелухиной. Иногда дверь в это волшебное место открывается, приглашая желающих подняться по старинной деревянной лестнице, заглянуть в комнатки, хранящие истории жителей, изучить детали и артефакты через прикосновение к органичному живому пространству. Запах старого дерева, свечного нагара и дыма из печи, таинственные скрипы — то, что окружит тебя с первой минуты нахождения в доме. Кто и как здесь жил? Каким образом была организована кухня, спальня, гостиная, где играли дети и можно ли было прятаться на чердаке? Почему было важно дружить с дворником, кого можно было встретить в сенях и что за силуэты то и дело мелькают в тёмном коридоре? Найдёшь ответы на все вопросы и почувствуешь себя жителем старого Нижнего во время экскурсии по деревянной архитектурной жемчужине квартала, включающей в себя как уличный формат, так и пребывание в доме.

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