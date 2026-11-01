Хрен тебе, а не плохое настроение. Группа Хрен презентует новый альбом «Мифическая реальность». Группа сыграет новый альбом целиком! Разумеется, в программе будет большой хит блок из любимых песен, слэм с первой минуты, много мерча и безудержного веселья. Открытие в 19:00 Начало 20:00