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Хрен

Alcatraz
Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Хрен тебе, а не плохое настроение. Группа Хрен презентует новый альбом «Мифическая реальность». Группа сыграет новый альбом целиком! Разумеется, в программе будет большой хит блок из любимых песен, слэм с первой минуты, много мерча и безудержного веселья. Открытие в 19:00 Начало 20:00

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