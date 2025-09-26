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Hollywood golden age

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка для тех, кто любит эстетику старых голливудских фильмов, свинг, джаз и классический азарт. Сыграеim в дартс, блеф со стаканчиками и прочие аутентичные развлечения под хорошую музыку. Дресс-код: Костюмы, платья, шляпы — стиль одежды винтажные голливудские фильмы. Dj’s: greenwood Drinkins Оплата на входе, возьми оригинал паспорта. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.

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