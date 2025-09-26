Hollywood golden age
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Вечеринка для тех, кто любит эстетику старых голливудских фильмов, свинг, джаз и классический азарт. Сыграеim в дартс, блеф со стаканчиками и прочие аутентичные развлечения под хорошую музыку. Дресс-код: Костюмы, платья, шляпы — стиль одежды винтажные голливудские фильмы. Dj’s: greenwood Drinkins Оплата на входе, возьми оригинал паспорта. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи