Самая нашумевшая вечеринка снова в Нижнем. «Хит Хор» — это открытый хоровой ивент для всех желающих петь вместе даже без умений и вокальных навыков; громко и без стеснения. Песенная терапия, объединение сотен и тысяч голосов и сердец, чтобы петь в унисон. Всё для того, чтобы вспомнить любимые хиты и быть собой без ограничений и страха. Участники создадут атмосферу всеобщего единения. Здесь нет правил, только свобода. Мероприятие сопровождается вокалистами хора.