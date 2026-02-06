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Хит Хор: поём сотнями голосов

DKRT
Большая Покровская улица, 18

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Самая нашумевшая вечеринка снова в Нижнем. «Хит Хор» — это открытый хоровой ивент для всех желающих петь вместе даже без умений и вокальных навыков; громко и без стеснения. Песенная терапия, объединение сотен и тысяч голосов и сердец, чтобы петь в унисон. Всё для того, чтобы вспомнить любимые хиты и быть собой без ограничений и страха. Участники создадут атмосферу всеобщего единения. Здесь нет правил, только свобода. Мероприятие сопровождается вокалистами хора.

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