Выбор редакции
Хит Хор: поём сотнями голосов
Большая Покровская улица, 18
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное
Про событие
Самая нашумевшая вечеринка снова в Нижнем. «Хит Хор» — это открытый хоровой ивент для всех желающих петь вместе даже без умений и вокальных навыков; громко и без стеснения. Песенная терапия, объединение сотен и тысяч голосов и сердец, чтобы петь в унисон. Всё для того, чтобы вспомнить любимые хиты и быть собой без ограничений и страха. Участники создадут атмосферу всеобщего единения. Здесь нет правил, только свобода. Мероприятие сопровождается вокалистами хора.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи