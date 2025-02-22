Хей Оливер! при поддержке holdkjeft и 5 Сантиметров В Секунду
Нижне-Волжская набережная, 19к1
Начало:
Завершение:
от 400₽ до 600₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Будет больше эмо с хорошо знакомыми группами. Хей Оливер! - красота и шумность. Молодой столичный коллектив стремительно набирает базу ценителей качественной смеси постхардкора, шугейза и других видов выплескивания своих эмоций. holdkjeft - играют грустный рок про сложные взаимоотношения. Просто приходи, бесись и выплескивай всю свою энергию. 5 Сантиметров В Секунду - свежий ню-металкор в России, сочетающий в себе безумные и атмосферные зарисовки с кучей неожиданных поворотов и семплов и превосходное звучание, в полной мере передающее адреналиновый драйв и эмоциональную горечь. На входе билеты 600р
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