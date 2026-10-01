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Хэллоуин
Баклажан, Большая Покровская улица, 9А
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 18+
Игры
Мастер-классы
Про событие
Что готовит тебе этот Хэллоуин? Много всего :) В программе: — тематические игры в нескольких зонах — ужасно милый мастер-класс — плейлист для настроения — фотозона — тематический ваншот по D&D — участие по предварительной записи (запись у Катерины: https://vk.ru/id59126654, доплата 200 ₽) И к этому вечеру присоединится странствующая гадалка. Заглянет в карты Таро и погадает всем желающим. Приходи узнать, что готовит тебе эта хэллоуинская ночь. В середине вечера устроят конкурс костюмов и вручат победителю призы. А потом все разделятся на команды для тематического квиза.
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