Сразу три самые оголтелые группы из главных городов России собираются в Нижнем Новгороде, чтобы отпраздновать окончание весеннего брутального сезона. Легендарные классики подпольного российского thrash/death metal’a — Санкт-Петербургский коллектив TRUEP; Известнейшая Московская скотокор команда St. VAGINA DENTATA; Нижегородская fat groove бригада CONTRABANDIST. Максимальный угар, мощнейшие хиты, девицы, тусовка, радостная жизнь!