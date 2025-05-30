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Heavy Volga Tour

Nenavist'
Нижне-Волжская набережная, 19к1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Сразу три самые оголтелые группы из главных городов России собираются в Нижнем Новгороде, чтобы отпраздновать окончание весеннего брутального сезона. Легендарные классики подпольного российского thrash/death metal’a — Санкт-Петербургский коллектив TRUEP; Известнейшая Московская скотокор команда St. VAGINA DENTATA; Нижегородская fat groove бригада CONTRABANDIST. Максимальный угар, мощнейшие хиты, девицы, тусовка, радостная жизнь!

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