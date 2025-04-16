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Гравитационные волны: столетие научного поиска

Планетарий 1
проспект Гагарина, 35Н

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Гравитационные волны, на существование которых в 1918 году указала молодая на тот момент общая теория относительности, открыты в реальности уже почти 10 лет назад. За это открытие даже успели вручить Нобелевскую премию по физике. Однако что представляют собой эти волны? Как именно их открыли? Что сделано в этой области за прошедшие 10 лет? И главное — каковы перспективы? Обсудишь эти вопросы на лекции! Спикер: Малышев Александр Игоревич — кандидат физико-математических наук, декан физического факультета ННГУ.

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