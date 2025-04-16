Гравитационные волны, на существование которых в 1918 году указала молодая на тот момент общая теория относительности, открыты в реальности уже почти 10 лет назад. За это открытие даже успели вручить Нобелевскую премию по физике. Однако что представляют собой эти волны? Как именно их открыли? Что сделано в этой области за прошедшие 10 лет? И главное — каковы перспективы? Обсудишь эти вопросы на лекции! Спикер: Малышев Александр Игоревич — кандидат физико-математических наук, декан физического факультета ННГУ.