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Ночью субботы погрузишься в мрачную романтику. Музыкальное сопровождение бала — от индастриала до пост-панка, позволит полностью раствориться в готической атмосфере. Не забудь надеть свой самый загадочный наряд. Dj’s: Corpse Mal Elle Crimson Оплата на входе, возьми оригинал паспорта. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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