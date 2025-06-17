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  1. Нижний Новгород
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Горожане конца века: мода и антимода

Арсенал
Киноконцертный зал, левое крыло, 2-й этаж, Кремль, 6

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Лекция одного из ведущих российских специалистов в области моды Андрея Аболенкина. Последние десятилетия прошлого века были очень контрастными. Переход от искусственной избыточности к искренней сдержанности и причины, ему предшествовавшие, не могли не сказаться на облике жителей крупных городов по всему миру. Проследить эти перемены и составить карту событий помогает история моды — бесконечный источник актуальных картинок и потребительских настроений. Например, на фотографиях, представленных на выставке «Свой город», можно обнаружить образы и приемы, которыми мы пользуемся до сих пор. Подробнее о них, а также о визуальных кодах 1980-90-х годов поговоришь на лекции одного из ведущих российских специалистов в области моды, фэшн-аналитика Андрея Аболенкина. Бесплатно, по регистрации на сайте музея.

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