Лекция одного из ведущих российских специалистов в области моды Андрея Аболенкина. Последние десятилетия прошлого века были очень контрастными. Переход от искусственной избыточности к искренней сдержанности и причины, ему предшествовавшие, не могли не сказаться на облике жителей крупных городов по всему миру. Проследить эти перемены и составить карту событий помогает история моды — бесконечный источник актуальных картинок и потребительских настроений. Например, на фотографиях, представленных на выставке «Свой город», можно обнаружить образы и приемы, которыми мы пользуемся до сих пор. Подробнее о них, а также о визуальных кодах 1980-90-х годов поговоришь на лекции одного из ведущих российских специалистов в области моды, фэшн-аналитика Андрея Аболенкина. Бесплатно, по регистрации на сайте музея.