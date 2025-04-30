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Гормон стыда

Терминал А
улица Красная Слобода, 9А

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от 0₽ до 200₽
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Выставки

Про событие

В рамках 3-й Перкиннале современного искусства откроется вторая часть трилогии «Дом Сомнений» — выставка «Гормон стыда». Сюжетная линия проекта построена вокруг феномена стыда: ступора перед действием, психологического онемения и монохромности, затмевающей ещё недавно бурные всплески энтузиазма и красочной идеи. Нужно ли бороться с серой ямой? Может, просто отразить безумие во всей полноте? Семь художников-визионеров представят живопись, вышивку, деревянную и керамическую скульптуру — многообразие медиумов, через которые проступают фантазия, тревога и поэтическое иносказание. Несмотря на то, что большинство участников состоят в коллективе «Наша Утопия» — Вова Перкин, Дима Маконда, Лиза Плакса, Арчиликий — в проекте выделяются и другие художники, идейно или стилистически близкие к «утопистам». Керамистка Инна Крыжановская, Гений Земли Липецкой Художник и Книгопродавец Татьянин Юрий, художник Рома Peeks представляют расширенный взгляд на перипетии Гормона Стыда. График работы: ср-пт: 14:00-20:00 сб-вс: 12:00-20:00 Стоимость билетов 200 рублей (по средам вход свободный). Оплата на входе.

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Комментарии

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Станислав Ковалевский
11 июня 2025, 23:40

Выставка очень понравилась. Помидорки, как мне кажется, просто безупречны. Надеюсь, они приживутся🌞🍅

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