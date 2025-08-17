Горький – лицо с обложки
Сад мечтателей, ул. Короленко, 17
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Бесплатно
Возраст 12+
Про событие
Максим Горький — это суперзвезда своего времени. В начале XX века над его внешним видом посмеивались, ему подражали, его изображения печатали на почтовых открытках и конфетных обёртках. Запечатлеть Горького стремились ведущие художники той эпохи, и галерея результатов их труда — обширна. Обо всех этих особенностях интерпретации образа Горького — на портретах, фотографиях и карикатурах — расскажет искусствовед Антон Марцев. Регистрация обязательна.
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