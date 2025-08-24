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Горки и трамплины: маленькие истории больших успехов

Заповедные Кварталы
Сад мечтателей, ул. Короленко, 17

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Про событие

Ты уверен, что знаешь, как рождаются музыкальные легенды? Люди привыкли видеть лишь вершины айсберга — концерты с бурными овациями, мировые турне, платиновые альбомы, всемирное признание. Но путь к успеху редко бывает легкой прямой дорогой. Чаще всего он напоминает горнолыжную трассу с крутыми поворотами, резкими спусками и неожиданными трамплинами. На лекции на примере реальных историй знаменитых композиторов и исполнителей ты узнаешь, как провалы и кризисы в творчестве становились ключами для будущих прорывов. Как одно маленькое событие смогло переписать историю музыки? Что делали легенды сцены, когда все шло не по плану? Участники постараются выяснить что важнее: упорство, адаптивность или умение видеть шанс? Посмотрят, чему можно научиться у великих музыкантов для достижения собственных целей, даже далеких от сцены. Лектор: Анастасия Кожевникова — музыковед, выпускница Нижегородской госудерственной консерватории им. М.И. Глинки, член Союза композиторов России, лектор-музыковед Нижегородской государственной академической филармонии им. М.Л. Ростроповича. Регистрация обязательна.

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