Анекдот с не смешным финалом по мотивам творчества А. Аверченко в жанре метамодерна. Постановка режиссера Варелы Петергофа с помощью метаиронии расскажет о человеческих взаимоотношениях и о принятии себя. В центре сюжета пара поэта и актрисы мечтающих уйти друг от друга. Между ними вспыхивает, казалось бы, последняя ссора, но на пороге появляется парень с именем «Аве» и назвав себя ангелом-хранителем их любви, он утверждает что умрет если не спасёт взаимоотношения двоих. Он и Она тяжело пойдут на примирение, ведь, прежде чем обрести гармонию с кем-то нужно обрести её с самим собой? А возможно ли это без постороннего вмешательства? Без помощи друга, психолога или может самого ангела? Спектакль через постиронию говорит о человеческих взаимоотношениях, о принятии себя и своего партнёра, о понимании своего предназначения. Разве не часто люди бывают узниками своих проблем и незакрытых гештальтов? В спектакле играют: актриса Адэлия Жамлиханова, а так же артисты Карина Хуртина и Никита Зимин – актеры ТЮЗа.