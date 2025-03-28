ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Гештальт

Кинофактура
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Анекдот с не смешным финалом по мотивам творчества А. Аверченко в жанре метамодерна. Постановка режиссера Варелы Петергофа с помощью метаиронии расскажет о человеческих взаимоотношениях и о принятии себя. В центре сюжета пара поэта и актрисы мечтающих уйти друг от друга. Между ними вспыхивает, казалось бы, последняя ссора, но на пороге появляется парень с именем «Аве» и назвав себя ангелом-хранителем их любви, он утверждает что умрет если не спасёт взаимоотношения двоих. Он и Она тяжело пойдут на примирение, ведь, прежде чем обрести гармонию с кем-то нужно обрести её с самим собой? А возможно ли это без постороннего вмешательства? Без помощи друга, психолога или может самого ангела? Спектакль через постиронию говорит о человеческих взаимоотношениях, о принятии себя и своего партнёра, о понимании своего предназначения. Разве не часто люди бывают узниками своих проблем и незакрытых гештальтов? В спектакле играют: актриса Адэлия Жамлиханова, а так же артисты Карина Хуртина и Никита Зимин – актеры ТЮЗа.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Омега (Omega)
Выбор редакции
Омега (Omega)
до

700₽

Леди Макбет Мценского уезда
Леди Макбет Мценского уезда

1200₽

Катапульта
Выбор редакции
Катапульта

1200₽

Заходит андроид в бар
Выбор редакции
Заходит андроид в бар

1200₽

Бешеная Балерина
Выбор редакции
Бешеная Балерина

от 1000₽

Любить Сальвадора
Любить Сальвадора

от 1300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста