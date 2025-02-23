ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Нижний Новгород
  2. События

Garage Sale

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Выставки
Фестивали

Про событие

Ты сможешь купить или продать вещи и различное творчество! Для участия в сейле в качестве продавца пиши в личные сообщения встречи: https://vk.com/club221357758 А также будет возможность: Создать мемную 3д фигурку из бумаги в технике паперкрафт; Набить тату за фиксированную стоимость у Наны; Создать красивый коллаж. Всё это будет сопровождаться музыкой и, конечно же, добрыми вайбами! Tago Mago - новая зона комфорта. Дневной маг напоминает - ничто не вечно.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Секреты усадебной кухни
Секреты усадебной кухни

2300₽

Стендап на Рождественской | воскресенье
Стендап на Рождественской | воскресенье
до

800₽

Стендап на Рождественской | пятница
Стендап на Рождественской | пятница
до

900₽

Стендап на Рождественской | суббота
Стендап на Рождественской | суббота
до

900₽

Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
до

450₽

Первый взгляд
Первый взгляд
до

700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста