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Garage Sale
улица Красная Слобода, 9
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Бесплатно
Возраст 14+
Выставки
Фестивали
Про событие
Ты сможешь купить или продать вещи и различное творчество! Для участия в сейле в качестве продавца пиши в личные сообщения встречи: https://vk.com/club221357758 А также будет возможность: Создать мемную 3д фигурку из бумаги в технике паперкрафт; Набить тату за фиксированную стоимость у Наны; Создать красивый коллаж. Всё это будет сопровождаться музыкой и, конечно же, добрыми вайбами! Tago Mago - новая зона комфорта. Дневной маг напоминает - ничто не вечно.
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