Вечеринка, посвящённая футуристическому направлению в графическом дизайне, который господствовал в 2000-2010х годах. Аква-эстетика, сине-зеленые градиенты и утопическое будущее! Помогут тебе погрузиться в эту эстетику диджей-сеты от Kclogg, Ultramarina и Virtual Machine. От брейккора и глитчкора с джангловым ритмом до звуковых экспериментов в смежных жанрах.