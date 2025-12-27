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Вечеринка, посвящённая футуристическому направлению в графическом дизайне, который господствовал в 2000-2010х годах. Аква-эстетика, сине-зеленые градиенты и утопическое будущее! Помогут тебе погрузиться в эту эстетику диджей-сеты от Kclogg, Ultramarina и Virtual Machine. От брейккора и глитчкора с джангловым ритмом до звуковых экспериментов в смежных жанрах.
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