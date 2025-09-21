Фрик Пати
Нижне-Волжская набережная, 19к1
Начало:
Завершение:
от 1200₽ до 10000₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Приходи, чтобы вместе погрустить, порадоваться и покричать. Будешь петь всё, что уже давно знаешь наизусть, и, конечно, новые песни, которые ещё успеют зацепить и добраться до каждого сердечка. Для прохода на мероприятие обязательно наличие документа, удостоверяющего личность, перечень документов указан в Федеральном законе. Ожидается повышение цен.
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