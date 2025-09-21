Приходи, чтобы вместе погрустить, порадоваться и покричать. Будешь петь всё, что уже давно знаешь наизусть, и, конечно, новые песни, которые ещё успеют зацепить и добраться до каждого сердечка. Для прохода на мероприятие обязательно наличие документа, удостоверяющего личность, перечень документов указан в Федеральном законе. Ожидается повышение цен.