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  1. Нижний Новгород
  2. События

Фрик Пати

Nenavist'
Нижне-Волжская набережная, 19к1

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 10000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Приходи, чтобы вместе погрустить, порадоваться и покричать. Будешь петь всё, что уже давно знаешь наизусть, и, конечно, новые песни, которые ещё успеют зацепить и добраться до каждого сердечка. Для прохода на мероприятие обязательно наличие документа, удостоверяющего личность, перечень документов указан в Федеральном законе. Ожидается повышение цен.

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