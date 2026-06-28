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Фрида Кало — несломленная. История исцеления искусством

Планетарий 1
проспект Гагарина, 35Н

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 12+

Про событие

Лекция об искусстве, где ты увидишь, как боль превращается в живопись, а тело в бессмертный символ. Вместе с искусствоведом ты пройдёшь путь от трагедии к триумфу, от аварии, изменившей всё, до мировых аукционов, где её работы ставят рекорды. Представь: ты в Мехико 1925 года. 17 сентября — день, когда судьба разделила жизнь Фриды на «до» и «после». Но вместо того чтобы сломаться, она берёт кисть и превращает койку в мастерскую, а зеркало над кроватью в главный инструмент самоисцеления. Её автопортреты — это не просто картины, это страницы дневника, написанные кровью и цветом. Лектор: Сабина Мельник — искусствовед, куратор, обладатель Премии Нижнего Новгорода за вклад в культуру (2024) — проведёт тебя по лабиринтам судьбы Фриды так, что ты услышишь, как струны её души звучат на холсте

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