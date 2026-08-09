Неформальная прогулка, на которой ты будешь без экскурсовода пытаться понять город и фотографировать его. Прогулка бесплатная, с простейшей формой подачи заявки, в которой нужно будет указать свои пожелания слушать рассказ или участвовать в общем действе. Пойдёшь вдоль проспекта Гагарина, не выходя на проспект, только дворами. Цель — пройти от Сахарного дола до Старого посёлка. По пути будут разные типы городской среды, встретишь все советские архитектурные стили, побываешь в промзоне и частном секторе, поищешь бараки и восхитишься «народной стройкой», пересечёшь железнодорожный путь городской электрички и, конечно, будешь срезать дорогу через гаражи. Это разнообразная визуальная среда и понятный маршрут вдоль проспекта, на котором ты сможешь и погулять в своём темпе, и не терять группу. Все встречаются на ключевых точках в обозначенное время, делятся фотонаходками и слушают небольшие исторические справки об местах. Знакомишься, фотографируешь, смотришь распечатанные старые карты и онлайн-карту возраста домов. Участие бесплатное, по заявке. 1. Зарегистрируйтесь на событие 2. Подождите 2–3 дня, организатор обработает заявку 3. Получи подтверждение участия с точным адресом старта