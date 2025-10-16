Масштабный осенний фестиваль, в котором будет всё от модных показов до образовательных лекций. В программе фестиваля: более 70 модных показов коллекций дизайнеров со всей России, вокальные и танцевальные номера, швейная вечеринка, розыгрыши подарков, ярмарка вакансий швейной отрасли, встречи со специалистами в психологии, косметологии, танцы с казачьими шашками, дефиле многодетных мам в русских костюмах разного времени, арома-игры и многое другое. Дополнит атмосферу творчества большой выбор мастер-классов: вышивальные, вязальные, швейные, по созданию ватных игрушек и ажурных коллажей, плетению из ротанга, росписи медово-имбирных пряников, раскрашиванию картин, изготовлению предметов декора, и др. Для мастеров и любителей швейного дела организован конкурс «Мода как искусство» на создание собственного наряда по мотивам картины «Дорога любви» нижегородской художницы Ольги Кругловой. Кульминацией фестиваля станет швейная вечеринка – атмосферный вечер творчества и красоты: показ конкурсных образов, танцевальные и вокальные номера, награждение победителей. Для заядлых вязальщиц тоже придумано состязание – по созданию вязаного маскота фестиваля.