Eternal
улица Красная Слобода, 9
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от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
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Про событие
Фестиваль живой и электронной музыки. Tago Mago объединит в своём пространстве звуки разных музыкальных направлений LINE UP Один в оленьем парке / Black Hole Surfers / Orwell's Magazine / incoil. / The Invisible Machine Engine / Причалы и Пристани + Шоукейс нижегородской экспериментальной электронной сцены: TBA + Тату-зона от Наны Михеевой + Выставка фотографий от Александра Дадашева Вход — 500 с репостом до 16 августа / 700 без Пост — https://vk.com/eternal2025tm?w=wall-231902020_3
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