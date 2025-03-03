«Enjoy the symphony» show: легендарные хиты Depeche Mode с оркестром
Октябрьская площадь, 1
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от 1200₽ до 3700₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Шоу Enjoy the Symphony — это неповторимый звук и атмосфера великих хитов группы Depeche Mode в исполнении официального трибьют-бенда Devotion Mode. A симфонический оркестр добавил к этому ещё больше глубины и мощи, создавая невероятно красивую и эмоциональную аранжировку.
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