Шоу Enjoy the Symphony — это неповторимый звук и атмосфера великих хитов группы Depeche Mode в исполнении официального трибьют-бенда Devotion Mode. A симфонический оркестр добавил к этому ещё больше глубины и мощи, создавая невероятно красивую и эмоциональную аранжировку.