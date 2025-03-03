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«Enjoy the symphony» show: легендарные хиты Depeche Mode с оркестром

Октябрьская площадь, 1

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 3700₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Шоу Enjoy the Symphony — это неповторимый звук и атмосфера великих хитов группы Depeche Mode в исполнении официального трибьют-бенда Devotion Mode. A симфонический оркестр добавил к этому ещё больше глубины и мощи, создавая невероятно красивую и эмоциональную аранжировку.

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