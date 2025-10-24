Проникновенный голос дореволюционных романсов, где тонкая поэзия переплетена с чарующими звуками фортепиано. Торжество русской тоски, бескрайней любви и волшебства — все расцвело в этой пронзительной музыке, проникающей теплым лучом в самые дальние уголки души.