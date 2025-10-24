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Элли на маковом поле

DKRT
Большая Покровская улица, 18

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 3500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Проникновенный голос дореволюционных романсов, где тонкая поэзия переплетена с чарующими звуками фортепиано. Торжество русской тоски, бескрайней любви и волшебства — все расцвело в этой пронзительной музыке, проникающей теплым лучом в самые дальние уголки души.

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