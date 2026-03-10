Elle Crimson / Shori
улица Красная Слобода, 9
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Вечеринка на балконе с диджеями Elle Crimson и Shori. В программе — от пост-панка и готики до фанкового хардгрува и эклектичного техно Вход свободный 18+ (обязательно возьми оригинал паспорта)
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