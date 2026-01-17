Elle Crimson / Crimson FM / Mal Corpse
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Пост-панк, нью-вейв, дарк диско, индастриал Dj’s: Elle Crimson / Crimson FM / Mal Corpse Оплата на входе, возьми оригинал паспорта. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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