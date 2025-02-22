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В эту субботу «Эмиграция» празднует день рождения Маши — заслуженного труженника нижегородского общепита, ныне известной как повар бара. Маша подготовила серьезную программу, состоящую аж из нескольких пунктов: от акустического концерта Юли Тян к караоке через неминуемую дискотеку в энергичных и дрыгательных жанрах electropunk/electroclash/ 8 bit. В общем учись у Маши отжигать и приходи праздновать!
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