В эту субботу «Эмиграция» празднует день рождения Маши — заслуженного труженника нижегородского общепита, ныне известной как повар бара. Маша подготовила серьезную программу, состоящую аж из нескольких пунктов: от акустического концерта Юли Тян к караоке через неминуемую дискотеку в энергичных и дрыгательных жанрах electropunk/electroclash/ 8 bit. В общем учись у Маши отжигать и приходи праздновать!