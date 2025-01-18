Во время экскурсии ты познакомишься с творчеством Веры Ширдиной, узнаешь о ее технике работы с металлом, а также получишь полное представление о выставке. Проект исследует сложные и незаметные процессы адаптации к окружающей реальности, мимикрию и трансформацию. Вера Ширдина работает с алюминием и сталью, подвергая эти материалы контролируемому разрушению с помощью химических патин и окислителей. Металлы, которые обычно ассоциируются с прочностью, в ее работах обретают новый смысл — они становятся символами хрупкости и уязвимости. Художница, при помощи химического воздействия на металл имитирует естественные процессы коррозии, которые в природе длятся десятилетиями. Ее метод заставляет задуматься о том, могут ли люди действительно управлять процессами вокруг них.